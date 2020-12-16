Ирина Нельсон появится в передаче «Спокойной ночи, малыши!»

Солистка группы Reflex Ирина Нельсон получила возможность впервые за долгое время засветиться в телевизоре. Поклонники блондинки смогут увидеть ее, если включат канал «Карусель» в то время, когда там идет вечерняя программа «Спокойной ночи, малыши!».

Свое появление на телевидении Ирина Нельсон анонсировала в Instagram, опубликовав фотографию со знаменитым персонажем – поросенком Хрюшей.

«Скоро мы вместе в эфире на телеканале «Карусель» для всех малышей споем мою любимую новогоднюю песенку», — пообещала Ирина Нельсон.

Поклонники певицы признались, что ее публикация вызвала у них чувство ностальгии по тем временам, когда они засыпали, только посмотрев эту передачу.

«Мы ждем! С вами петь будем», «С нетерпением ждем эту песню. У меня прямо ностальгия по детству», «О, круто, обязательно буду смотреть», — пообещали фанаты Ирины Нельсон.

Напомним, несколько дней назад певица жаловалась на притеснение из-за возраста. Ирина была удручена тем, что ее не зовут в новогодние программы на телевидение, считая ее старой.

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