«Нам очень повезло»: Маша Кожевникова показала, как выглядит ее сын после травмы глаза

Пятилетний сын актрисы Марии Кожевниковой несколько дней назад получил травму во время прогулки. Максим упал и напоролся на проволоку, которая разрезала ему лицо в области глаза.

После того, как актриса рассказала о происшествии, поклонники атаковали ее расспросами о самочувствии наследника. Маша Кожевникова раскрыла детали и показала, как сейчас выглядит Максим, разместив снимок его лица крупным планом в Instagram.

«Нам очень повезло, что не задет глаз, решают в таких случаях миллиметры! Я тоже уже выдохнула!» — написала звездная мама.

После травмы родители решили проверить зрение у Максима, и выяснилось, что есть нарушения. Так что, теперь мальчику предстоит носить очки.

Маша Кожевникова сейчас переживает о том, как сын отреагирует не необходимость постоянно ходить в окулярах на лице.

Впрочем, мальчик уже объявил родителям о своих условиях. По словам актрисы, сын хочет носить военные очки, и сейчас она озабочена поисками детской оправы для линз.

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