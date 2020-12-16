Шок-контент: Саша Черно впервые после беременности и родов обнажила целлюлитный живот

Бывшая участница проекта «Дом-2» Саша Черно – дама весомых достоинств. За время пребывания на реалити-шоу брюнетке не раз предлагали устроить перезагрузку, но Саша всякий раз находила причины для того, чтобы не худеть.

И только после рождения сына Стефана молодая мама решила, что пришло время привести себя в порядок. В середине октября Черно анонсировала, что запустила процесс похудения. Тогда она заявила, что весит сто пятьдесят килограммов.

Цель Саши – сбросить восемьдесят пять килограммов. Сейчас она усиленно работает над собой. А накануне даже осмелилась оголиться впервые после беременности и родов.

Саша Черно опубликовала видео в сторис Instagram, показав огромный живот и ноги.