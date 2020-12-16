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Шок-контент: Саша Черно впервые после беременности и родов обнажила целлюлитный живот

Экс-участница «Дома-2» усиленно сбрасывает лишний вес.

Шок-контент: Саша Черно впервые после беременности и родов обнажила целлюлитный живот
Саша Черно. Фото: instagram.com/sasha_cherno93_official/

Бывшая участница проекта «Дом-2» Саша Черно – дама весомых достоинств. За время пребывания на реалити-шоу брюнетке не раз предлагали устроить перезагрузку, но Саша всякий раз находила причины для того, чтобы не худеть.

И только после рождения сына Стефана молодая мама решила, что пришло время привести себя в порядок. В середине октября Черно анонсировала, что запустила процесс похудения. Тогда она заявила, что весит сто пятьдесят килограммов.

Цель Саши – сбросить восемьдесят пять килограммов. Сейчас она усиленно работает над собой. А накануне даже осмелилась оголиться впервые после беременности и родов.
Саша Черно опубликовала видео в сторис Instagram, показав огромный живот и ноги.


«Судьба живота у нас, в принципе, уже решена, будем делать абдоминопластику, — говорит экс-участница «Дома-2» в кадре. — А за ножки я еще поборюсь. Вот видите, пока у нас сторона такая, целлюлитненькая, но она уже значительно меньше, чем была. Я борюсь с этим массажами…»

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