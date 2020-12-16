«Губернатор читал нам стихи»: Ягудин рассказал удивительную историю со дня своей свадьбы

Фигурист Алексей Ягудин в эфире «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском радио» рассказал удивительную историю, как они с олимпийской чемпионкой Татьяной Тотьмяниной решили узаконить свои отношения.

«После ледового шоу в Новокузнецке я ей говорю: «Таня, давай поженимся?» А она в это время автографы ставит. Кричит мне: «Что? Ну давай. Делай что хочешь». Потом мы заходим в раздевалку. Я смотрю у нас через две недели выступление в моем любимом Красноярке. Звоню другу и спрашиваю: «Можешь свадьбу организовать?» Алексей Ягудин

Как отметил фигурист, у них был всего один день между выступлениями, чтобы организовать торжество. «У меня было поручение от Тани купить обручальные кольца. Этим и занялся. Она улетела в Москву взять что-то красивое из одежды на свадьбу. В Новосибирске, куда мы прилетели, я не смог сходить в ювелирный магазин. Потом прилетела и Москвы Танюша. В итоге кольца мы купили во Владивостоке. Затем прилетели в Красноярск», — вспомнил фигурист.

Первым делом в этом сибирском городе Тотьмянина поехала в салон наводить красоту, а он отправился с другом в кабак, как выразился Ягудин, пропустить 50 граммов. «Там на 23 февраля все у нас попало. ЗАГСы не работают. Мой друг Игорь Шишкин через администрацию города договорился, чтобы 22 февраля ЗАГС работал. Губернатор в итоге на свадьбе читал нам стихи. Были Авербух, наши красноярские друзья. И этой веселой компанией мы отметили нашу свадьбу и полетели дальше выступать», — сказал фигурист.

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина официально расписались в 2016 году. У пары подрастают две дочки – Елизавета и Мишель. Заметим, что в 2016 году губернатором Красноярского края был Виктор Толоконский.

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