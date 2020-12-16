«Комочек счастья»: Рудковская в пижаме запечатлелась с маленьким сыном на руках

Жена Евгения Плющенко уже украсила особняк к праздникам. Поклонники восхитились не только новогодним декором, но и поразились тому, как подрос наследник фигуриста.

Яна Рудковская не так давно отпраздновала 11-летие совместной жизни с Евгением Плющенко. Продюсер не скрывает, что мечтает о дочке. У пары подрастает семилетний сын Александр. Мальчик занимается фигурным катанием, как и папа.

Минувшей осенью супруги сообщили, что снова стали родителями. Суррогатная мама выносила для них второго сына, который получил имя Арсений. Светская львица окружила малыша заботой и вниманием, но при этом старается вести прежний образ жизни.

На днях Рудковская украсила особняк к Нового году. Она задействовала целую команду декораторов. Каждый год жена Плющенко красиво сервирует стол, украшает елку в едином стиле и находит для себя идеальный праздничный образ.

На этот раз красоту нарядного дома светская львица показала и маленькому Арсению. В соцсети она опубликовала фото, на котором предстала в синей пижаме Louis Vuitton. На руках Яна держала подросшего малыша в белых ползунках. Она стояла в дверном проеме украшенном елочными ветками, шарами и золотистыми шишками.

«Комочек счастья. Арсюша», — написала звезда.

Поклонники восхитились не только роскошным декором, но и сыном Плющенко, который подрос за минувшие два месяца. «Мне так нравится когда Яна с маленьким сыном…», «Какая прелесть», «Какие миленькие», «Вот это украшения, очень классно», «У вас так красиво дома», «Уже все новогоднее, а почему малыш без костюма?», «Надо было нарядиться»,« Уже с волосиками, малыш прелестный», «Как он вырос», — прокомментировали пост подписчики.

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