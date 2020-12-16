Ягудин объяснил, почему женился на Тотьмяниной только после рождения в их семье второго ребенка

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в эфире «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском радио» объяснил, почему женился на фигуристке Татьяне Тотьмяниной только после рождения в их семье второго ребенка.

«Я Тане делал предложение в новогоднюю ночь. Она честно на следующее утро спросила: «Леша, ты же помнишь?» Я ответил: «Конечно, помню, не переживай». Алексей Ягудин

Как отметил Алексей Ягудин, он до сих пор не понимает, зачем они женились. «Есть девушки, которые живут эти днем. Чтобы весь мир был вокруг них в этот день. Свадебные платья, гости. Таня не из таких людей. Мы считаем, что все эти пышные свадьбы – это показуха, пиар. Больше для глянцевых журналов. Для большой истории. Если мы говорим о чистой любви, то люди просто идут и расписываются. Вот и все», — заметил Ягудин.

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина официально расписались только в 2016 году. У пары к тому моменту уже были две общие дочки – Елизавета и Мишель.

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