«В духе 80-х годов»: Тина Канделаки в черном платье и с каскадной стрижкой готовится выйти в свет

Телеведущая Тина Канделаки поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена то ли только что вернувшейся с вечеринки, то ли еще собирающейся туда пойти.

Под фото звезда порассуждала о том, каким образом стоит встречать приближающийся Новый год.

Тине Канделаки, оказывается, очень близок сценарий, по которому развивались события в одном известном фильме, который ТВ показывает в канун каждого Нового года.

«Разумеется, оказаться в чужой квартире. С незнакомыми людьми, оскорбляя заливную рыбу, принимая душ в пальто и разрушая чью-нибудь жизнь ради собственного счастья», — написала Тина Канделаки.

Впрочем, подписчики звезды сосредоточились не столько на тексте, сколько на фото и образе Тины на нем. Теледиву критикуют за не очень удачно подобранный наряд.

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«Ну, как можно надеть такое платье с такими подмышками», «Черные вечно колготки с открытыми платьями, это неприлично. Черные колготки — длинный рукав, открытые руки — телесные колготки это всем известно», — высказываются в Сети.

Модный эксперт Teleprogramma.pro Элла Маковей тоже нашла этот образ Тины Канделаки не совсем удачным.

«Профессиональные стилисты формируют образ, исходя из контекста, — отметила Элла Маковей в беседе с Teleprogramma.pro. — Не совсем понятно, почему Тина позирует в коктейльном платье на холодном мраморе ванной комнаты. Возможно, она собралась на какое-то мероприятие или только что вернулась домой? Тогда зачем электронные часы и браслет на запястье?

Что же касается самого платья, телеведущая выбрала стилизацию в духе 80-х годов прошлого века. «Футлярный» крой, открытые плечи, длина выше колена. Черные чулки и остроносые лодочки также отсылают к этой эпохе. Как и каскадная стрижка с прямым пробором. Однако к платьям с подобным вырезом и закрытой шеей больше подходят убранные в высокие укладки волосы».

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей, стилист. Работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю и шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция, имеет высшее образование.

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