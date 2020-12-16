«Я мечтаю»: Даша Пынзарь в кукольном платье из фатина позирует у новогодней елочки

Дарья Пынзарь и ее семья этот Новый год будут встречать в Москве. Бывшая участница проекта «Дом-2» вместе с мужем и сыновьями уже несколько лет живет на две страны – Россию и Турцию. Сейчас все они находятся в российской столице, где у Даши и Сергея образовались неотложные дела.

Семья готовится встречать Новый год, и блондинка уже даже успела попозировать в нарядном платье у украшенной елочки. Платье из фатина цвета «серенити» с прозрачными рукавами делает Дарью Пынзарь похожей на хорошенькую куколку.

«Я мечтаю, что мы достроим дом и уже в 2021 сделаем ремонт, — поделилась блондинка в Instagram. — Итоги, кстати, никогда не подвожу, а, наоборот, всегда формулирую мечты на следующий».

Подписчики Даши Пынзарь отреагировали не на текст, а на фото, которым она сопроводила пост. Поклонники признались, что в восторге от того, как выглядит экс-участница реалити-шоу.

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«Даша — красотка нереальная! Платье — супер, очень идет голубой цвет», «Шикарно выглядишь, платье, цвет – огонь!», «Золушка! Пусть наши желания сбудутся», «Боже! Какая красота», «Шикарна как всегда», — высказываются в Сети.

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