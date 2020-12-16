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«Сколько можно лить грязи и желчи?»: Елена Исинбаева возмущена фейковыми новостями о себе

Олимпийская чемпионка неприятно удивлена реакции в соцсети на лживые сообщения.

«Сколько можно лить грязи и желчи?»: Елена Исинбаева возмущена фейковыми новостями о себе
Елена Исинбаева. Фото: instagram.com/isinbaevayelena/

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева периодически делает робкие попытки поучаствовать в политической жизни страны. За каждый такой шаг неискушенную в этом деле спортсменку жестко критикуют, не советуя ей лезть в эту скользкую сферу.

Вот и сейчас распространившуюся накануне новость о том, что Елена Исинбаева стала судьей Конституционного суда, многие приняли за чистую монету. Королеве шеста устроили по этому поводу настоящий хейт. Обычно Елена Гаджиевна не реагирует на злобные выпады в свой адрес, но тут она не сдержалась.

В Instagram спортсменка дала понять, что невероятно разгневана и лживой публикацией, и реакцией на нее пользователей соцсети.

«Эта фейковая новость вышла на «сатирическом сайте новостей», и вы тут же в нее поверили. Будьте добрее ко мне. Сколько ж можно лить грязи и желчи?! Остановитесь», — обратилась Елена Исинбаева.

Преданные фанаты поддержали звезду, попросив ее не обращать внимания на выпады злопыхателей, ведь людей, которые любят Исинбаеву, гораздо больше, чем тех, кто пышет ненавистью.

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