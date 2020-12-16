«Ходим, на мозги капаем»: Бабкина возмутилась ограничением числа зрителей в театрах

Худрук театра «Русская песня» Надежда Бабкина не сдержалась и раскритиковала власти за введенные ограничения из-за коронавируса. Артистка согласна с тем, что нужно носить маску и соблюдать социальную дистанцию, но вот с тем, что зрительные залы можно заполнять только на 25 процентов, она категорически не может смириться. Данная мера действует уже давно и многие культурные учреждения жалуются, что работать стало сложно.

«Тоже мне нашли самое грязное место. А метро? А рынки? Идите туда», — возмущается Надежда Бабкина в интервью NEWS.ru.

Она не стесняется и называет действующую норму глупостью и заверяет, что люди практически не контактируют друг с другом во время спектакля.

«Какие-то глупости придумываете. Маленькая тесная связь, когда люди проходят между рядами. Да у меня тысячник зал, они не касаются друг друга», — заключила собеседница издания. View this post on Instagram A post shared by Надежда Бабкина (@ngbabkina)

Все происходящее, по ее мнению, может привести к отчуждению людей от театра. Худрук «Русской песни» не собирается сдаваться и надеется, что все можно решить.

«Мы ходим в департамент. Капаем на мозги. Призываем подумать, создать экспертизу», — отметила артистка.

Стоит отметить, что королева русской песни в 2020 году переболела коронавирусом. Она тяжело перенесла болезнь и долго восстанавливалась после госпитализации. Тем не менее, это не стало для нее аргументом в поддержку запрещающих мер, сообщает OA.

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