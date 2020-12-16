«Прекрасные попки в работе»: Натали вспомнила съемки своего клипа «Шахерезада» в Мексике

По словам певицы, из-за разницы во времени с этой страной она не понимала, когда нужно есть, а когда спать.

Певица Натали поделилась в Instagram серией архивных фотографий во время съемок своего клипа «Шахерезада». Они проходили шесть лет назад в Мексике. По словам Натали, раньше она никогда не летала на отдых больше четырех часов. Здесь же только в одну сторону перелет занял 13 часов. Звезда крайне устала после такого трансатлантического перелета.

«Прекрасные попки в работе. Из-за разницы во времени, не понимаю, когда спать, когда есть. Никогда или всегда. Как же было здорово. Незабываемо». Натали

«Прямо сразу танцевать хочется, как только смотрю на эти фотографии», «Клип получился красивейшим. Вы в нем просто неотразимы», «Натали. У вас потрясающая фигура. Очень достойно вы смотритесь на этих красивых кадрах», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что клип «Шахерезада» вышел в марте 2014 года. В том же году звездная исполнительница выпустила одноименный альбом.

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