«Я не ожидала вообще от жизни такого»: Анна Кошмал расплакалась, вспоминая свою роль в «Сватах»

Как отметила актриса, роль Жени Ковалевой в этом сериале дала ей слишком много.

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появился фрагмент интервью с актрисой Анной Кошмал. В нашумевшей ленте она сыграла молодую девушку Женю Ковалеву. Интересно, что на кадрах записи Анна Кошмал не смогла сдержать слез, вспоминая сериал.

«Сваты» мне дали слишком много. Я не ожидала вообще от жизни такого». Анна Кошмал

«Умничка, красивая и талантливая девочка! Счастья тебе в жизни!» «Анют, ты молодец! Обожаю этот сериал, даже про другие забыл. «Сваты» — самый лучший сериал! Актерский состав молодцы!» «Как мило! Когда так о своей роли говорят! Пересматриваю тысячу раз, и вы в этом сериале как одна семья. Если мы, зрители, это чувствуем, то вы вдвойне ощущаете!» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что съемки седьмой части «Сватов» заморожены, как минимум до лета 2021 года. На данный момент отснято лишь часть материала. Планы режиссерам и актерам спутала пандемия.

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