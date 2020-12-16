Борис Галкин объяснил, почему просил прощения у гроба своей второй жены Ирины Печерниковой

Актер Борис Галкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем неудачном браке с актрисой Ириной Печерниковой, которая прославилась благодаря фильму «Доживем до понедельника». В этом году она ушла из жизни.

«Она не была похожа не на одну актрису. Отличалась какой-то своей тишиной и уверенностью на сцене. Я просто утонул в этих чувствах. При этом я никогда не смотрел фильм «Доживем до понедельника», который прославил Ирину. Она беззаветно служила своему призванию. Все, что она делала, было окрашено любовью и пытливым проникновение в природу чувств и характера».

Борис Галкин

Как отметил актер, он ценил ее дарование с первого момента их встречи.

«Ценю до сих пор ее женскую правду. Мне всегда было радостно ее видеть. Все, что было между нами, все и осталось. Богатством, горечью, переживаниями. В сентябре этого года на ее похоронах я попросил прощения у ее гроба. Я не уделял столько внимания и времени ей, сколько она заслуживала. За это я и попросил прощения», — заметил актер.

Борис Галкин четыре раза женился. Счастье он обрел только в своем последнем союзе с певицей Инной Разумихиной.

Смотрите также: