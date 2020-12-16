«У нас девочка родилась»: Борис Галкин рассказал о смерти дочери в первом браке

Актер Борис Галкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей первой жене актрисе Татьяне Федосеевой и смерти дочки, которая родилась в этом браке.

«Я ее увидел в театре на Таганке в спектакле «Десять дней, которые потрясли мир». Татьяна удивительной доброты, чистоты и светлости человек. Я до сих пор отношусь к ней с почтением. Характер мой требовал серьезных коррекций. Молодость во мне кричала и уносила во всякие тяжкие. Я был очень неуравновешен. И вот это крикливое во мне долго жило. Я все время шел наперекор». Борис Галкин

Как отметил актер, однажды он просто взял, собрал вещи и ушел. «Потом позвонил Тане и ботинки хотел забрать. Она не отдала. Сказала, что, может, еще вернусь. Но я в итоге не вернулся. Года три всего мы были вместе. Да и к отцовству я тогда готов еще не был. Весь был в работе. Мы могли бы быть родителями. У нас девочка родилась. Она месяц прожила в роддоме. У нее было воспаление легких. Она умерла от острого воспаления легких. Тяжело тогда было», — заметил актер.

Борис Галкин четыре раза женился. Счастья он обрел только в своем последнем союзе с певицей Инной Разумихиной.

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