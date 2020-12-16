Морозов из «Кривого зеркала» призвал зарыть Моргенштерна на кладбище вместе с сатанистами

Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов в эфире собственного YouTube-шоу «Пчелка» раскритиковал рэпера Моргенштерна, который ранее появился на программе «Давай поженимся!».

«Дебил! Кто ж за тебя замуж то пойдет? Ты себя в зеркале выдел? Три шестерки на лбу… Осиновый кол… и зарыть на кладбище вместе с сатанистами». Александр Морозов

Также Александр Морозов нелестно отозвался об актере Дмитрии Нагиеве. Его он назвал сволочью. Артист вспомнил, как вместе с актером оказался однажды на одних съемках. Он заметил, что пока камеры были выключены, то Нагиев чуть ли не лез целоваться в десны. Однако как только их включали, Нагиев превратился, как он выразился, в тварь и стал нелестно отзываться о коллегах. Морозов добавил, что и Моргенштерна, и Нагиева необходимо сжечь.

Ранее Александр Морозов жаловался на отсутствие работы из-за пандемии. По его словам, сейчас у него огромные проблемы с деньгами из-за отсутствия концертов.

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