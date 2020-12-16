«Снимается кино»: полуобнаженная Горбань поделилась редкими кадрами

Экранная «жена» Дмитрия Нагиева Маша Горбань снимается в очередном фильме. Кадрами с площадки актриса поделилась в своем Instagram. Блондинка в окружении членов съемочной площадки позировала на камеру в полупрозрачном пеньюаре черного цвета.

«Снимается кино», — коротко подписала ролик Горбань.

Фанаты, конечно же, бурно отреагировали на такие откровенные кадры.

«Красотуля! Красотка! Вы для меня самая лучшая актриса! Вы топ-актриса!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Марии исполнилось 33 года. Она активно занимается спортом, в том числе практикует серфинг и правильно питается. Обо всем этом Горбань рассказывает в личном микроблоге миллионной армии фанатов.

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