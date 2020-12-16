В «Современнике» объяснили, почему на похоронах Валентина Гафта было мало людей

Сотрудник рекламного отдела театра «Современник» объяснил, почему на прощание с актером Валентином Гафтом пришло не так много людей, как некоторые изначально ожидали.

«Зал должен был быть заполнен на 25%. Если бы в зале было битком, то у театра были бы большие неприятности, крупный штраф. Пришли те люди, которые смогли там быть». Сотрудник «Современника»

Как отметил сотрудник театра, прощание получилось очень душевным. Пожилых людей, которые не смогли прийти, понять можно. Многие просто не решились рисковать своим здоровьем. По словам сотрудника, никакого четкого списка, кому приходить на прощание, а кому нет не было. Гафт, как он выразился, считал своими близкими не только людей из мира кино. Также он заметил, что слова актера Станислава Садальского некорректны и очень грубые. Они были сказаны не к месту.

Ранее Садальский заявил, что похороны Валентина Гафта –это позор. По его словам, в зале было очень мало людей, сообщает портал dailystorm.ru.

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