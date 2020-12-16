«Широкой души парень»: Саша Плющенко рассказал, что мечтает подарить няням и персоналу

Старший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко – Саша уже зарабатывает свои деньги. Недавно звездный продюсер признавалась, что только за прошлый год 7-летний Гном Гномыч стал богаче на 12 миллионов рублей. А все благодаря выступлениям и рекламе.

В своем Instagram он опубликовал шуточное видео, где рассказал, как может потратить заработанное. В числе трат – купить машины с водителями, а может быть и квартиры всему персоналу – няням своим и младшего брата.

«Мечты делового Сани. Широкой души парень растет. Между тренировками строит планы на будущее не только для своей семьи, но и для тех, кто рядом», — подписан ролик.

Напомним, в сентябре у Саши появился младший брат Арсений. Для Рудковской мальчик стал уже четвертым. У популярной блондинки есть еще двое взрослых сыновей от первого брака.

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