Внебрачный сын Валентина Гафта разрыдался, вспоминая свою первую встречу с отцом

Внебрачный сын актера Валентина Гафта, который был зачат много лет назад в результате увлечения звезды молодой художницей, Вадим Никитин во время программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1» разрыдался, вспоминая свою первую встречу со знаменитым отцом. Это произошло в 2014 году.

Тогда Вадим Никитин сказал очень трогательные слова в адрес актера. Он признался, что любит его, но при этом даже не претендует, чтобы называться сыном великого Гафта. Как отмечал Никитин, он хочет стать прежде всего другом для отца и уверял, что это ему удастся хоть они и почти не знакомы.

Сам Валентин Гафт тогда также очень тепло отозвался о внебрачном сыне. Называл его нежнейшим человеком и умницей.

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Напомним, что Вадим Никитин из-за пандемии не смог присутствовать на похоронах Валентина Гафта. Мужчина, которому сейчас уже 49 лет, практически с рождения живет в Бразилии в городе Сан-Паулу.

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