«Она давно очернила имя своего отца»: Прохор Шаляпин нелестно отозвался о Марии Шукшиной

Как отметил певец, все люди, которые призывают к морали на телевидении, должны начать перемены с самих себя.

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что актриса Мария Шукшина должна помолчать, размышляя о вопросах морали на телевидении. Ранее она отмечала, что все участники ток-шоу получают за участие в скандальных программах большие деньги.

«Я свечку не держал, кому как платят или не платят. Этого мы не знаем. Я не понимаю, что в этом такого даже если и платят. Это раз. Во-вторых, если Мария призывает к морали наше телевидение, то прежде всего она должна начать со своей собственной матери, которая ходила по всем этим ток-шоу и наверняка не бесплатно. Свою маму ей надо сначала остановить, а потом уже претензии к российскому телевидению предъявлять».

Прохор Шаляпин

Как отметил певец, на ток-шоу можно долго рассуждать о морали, но каждая телевизионная программа имеет своего зрителя.

«У каждой передачи есть свой рейтинг. Специально российское телевидение ничего не делает, чтобы очернить эфир. Оно показывает, что интересно. Если бы люди смотрели «В гостях у сказки» или «В мире животных», то показывали быть исключительно эти передачи. Судя по рейтингам, если показывают что-то ванильное, научно-познавательное, доброе, развивающее, то люди почему-то переключают канал. У ток-шоу высокие рейтинги. Все, кто призывают к морали, должны начать с себя. Можно вообще не смотреть такие программы. Мария просто пиарится. Хочет быть моралистом. Она просто давно очернила вместе с мамой имя великого Шукшина, которого любит вся страна», — заметил исполнитель.

Напомним, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина действительно часто одно время появлялась в различных ток-шоу. А вот ее дочь Мария на таких программах замечена не была.

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