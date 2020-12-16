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«Зачем полные ноги выставлять?»: поклонники Седоковой сцепились из-за ее фото в чулках и боди

Одни фолловеры считают, что певица великолепна, вторые убеждены, что Анне стоит похудеть.

«Зачем полные ноги выставлять?»: поклонники Седоковой сцепились из-за ее фото в чулках и боди
Анна Седокова. Фото: Михаил Фролов/ КП

Нешуточные страсти разгорелись в личном блоге Анны Седоковой после публикации фото певицы в чулках и асимметричном боди на одно плечо.

«Признайтесь, что вы любите чулки так же сильно, как и я!» — решила пококетничать звезда со своими фолловерами.

Однако реакция вышла не совсем ожидаемой. Помимо восторженных отзывов по поводу любви к белью и чулочно-носочным изделиям, а также женским прелестям, пользователи Сети разглядели у Анны лишние килограммы.

«Поправилась», «Вот и я думаю, зачем полные ноги выставлять, если они не идеал?», «Полностью согласна», «Худей, Анька!», «Ого, пампушечкой стала Анюта», — написали люди.

Анна Седокова.
Анна Седокова. Фото: www.instagram.com/annasedokova/

«Вы все это серьезно пишите? Или я слепая? Анюта великолепна и, я думаю, большинство женщин бы завидовали ее фигуре!!!», «Это самая обалденная фигура, женственная, элегантная, манящая, есть за что потрогать, это мягко, боже это офигительная фигура для очень и очень многих», «Ее и такой любят. Вам такие не по зубам», — возмутились другие фолловеры.

А как вы оцениваете фигуру Анны?

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