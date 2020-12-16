Корректируют фигуру: Хромченко представила 3 стильных образа с рубашками для женщин без талии

В этом сезоне среди женщин необычайно популярны стали теплые рубашки в самых разнообразных формах. Об этом на «Модном приговоре» рассказала Эвелина Хромченко, назвав этот тренд «вирусным».

Сейчас в моде не только обычные рубахи, но и разнообразные вариации их вроде курток-рубашек, рубашек-пальто, рубашек-плащей и даже рубашек-шуб. Их шьют их драпа, набивной болоньи и меха, фантазии дизайнеров на этот счет не ограничены. Что приятно, идет эта одежда практически всем — главное подобрать подходящую модель. Фигуры хрупких женщин выглядят в них еще более трогательными и женственными, а корпулентные дамы могут легко спрятать под ними недостатки.

В новом выпуске фэшн-шоу представили сразу три образа с актуальными рубашками, которые будут отлично смотреться на дамах с фигурой «яблоко», не имеющей талии. В комплектах стилистов оказалась черно-красная рубаха-тренч с баской, которая «разбивала» фигуру и вырисовывала женственное сужение в области талии. Зеленая рубаха-пальто отлично скрывала излишнюю полноту. А клетчатая рубаха поверх джинсов своими асимметричными элементами отвлекала от складочек и рельефов и радовала приятным приглушенным оттенком.

«Нашу героиню трижды нарядили в фактически в мужскую рубашку. Простые, но до такой степени правильно подобранные образы сделали ее повседневный гардероб очень и очень нарядным!» — заметила Эвелина Хромченко.

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