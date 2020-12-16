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«Папа хотел, чтобы стала балериной»: 59-летняя Катя Семенова в черном платье в пол устроила танцы с дагестанцами

В настоящий момент звезда 80-х работает на фестивале в Нальчике.

«Папа хотел, чтобы стала балериной»: 59-летняя Катя Семенова в черном платье в пол устроила танцы с дагестанцами
Катя Семенова. Фото: Global look press.

Прошло три года с тех пор, как звезда 80-х Катя Семенова объявила о своем разводе с юмористом Михаилом Церишенко. После многих лет затворничества певица возобновила гастрольную жизнь, стала активно участвовать в телевизионных проектах, а в прошлом году получила даже орден «За вклад в развитие культуры России». Кроме того, артистка заметно похудела и начала появляться на красных дорожках в составе знаменитостей.

На фестивале «Кабардино-Балкария – 100» в Нальчике певица предстала в черном костюме по фигуре с двойной пышной баской, который подчеркнул ее фигуру. Катя была рада теплой встрече в лучших восточных традициях и не смогла удержаться от танца с местными артистами.

«Мой папа хотел, чтобы я стала балериной! Ну вот!» — иронично прокомментировала Семенова свой хореографический этюд.

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