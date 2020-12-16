«Какая красивая!»: Татьяна Васильева поразила публику огненными кудрями и моложавым видом

Народная артистка Татьяна Васильева, полюбившаяся многим по роли Сусанны в фильме «Самая обаятельная и привлекательная», удивила публику новым имиджем. Звезда предстала с огненно-рыжими волосами, ниспадающими на плечи крутыми кудрями.

больше по теме Новогодний классический: салат с курицей и ананасами предложила приготовить Высоцкая Этот вкус знаком многим с самого детства.

Кроме цвета волос и прически, которые могли понадобиться для новой роли, поклонников поразила моложавость 73-летней звезды. Казалось, что время над ней не властно.

«Боже, вы на 20 лет моложе стали выглядеть», «Какая Вы красивая! Всю сознательную жизнь, что знаю Вас, смотрела на Вас с восхищением!», «Не могу сдержать эмоции… Вау! Какая ты классная!», «Как можно так выглядеть в таком возрасте?», «На Подкаминскую здесь похожа, очень красивая», «Вам невероятно идет этот цвет волос, на 10 лет моложе стали выглядеть сразу», — обозначились почитатели Васильевой в ее блоге.

Смотрите также