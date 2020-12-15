«Какая женственная»: Ирина Горбачева пришла к Ивану Урганту в образе Мерилин Монро

Актриса Ирина Горбачева и участник «Квартета И» Ростислав Хаит в этот вторник стали гостями студии шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Артисты пришли, чтобы презентовать поклонникам новый фильм «Обратная связь», премьера которого состоится в кинотеатрах в ближайший четверг.

И если Ростислав Хаит пришел на телевидении во вполне привычном для публике образе – рубашка, брюки, ботинки в черном монохроме, то Ирина Горбачева своим внешним видом произвела настоящий фурор.

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Актриса, которая отличается субтильным телосложением и обожает одежду в стиле унисекс, вдруг появилась на публике в очень женственном наряде — платье металлического оттенка длиною в пол. На голове у Ирины вместо привычной прически «под мальчика» — взбитые белокурые локоны.

«Пришли как люди, ушли как всегда», — подписала галерею снимков в Instagram Ирина Горбачева.

На одном из фото Ирина позирует без парика. Но это ничуть не ухудшило впечатление от потока женственности, который обрушился на фанатов с первых кадров.

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«Какая Ирина здесь женственная», «О, боже! Горбачеву не узнать», «Вам очень идут платья! Удачи, хотя она с вами в этом году!» — высказываются поклонники.