Гарик Мартиросян закрутил роман с Яной Кошкиной?
Видео
Звезды, которые носят натуральный мех
Видео

«Покупай и помогай»: Фонд Оксаны Федоровой запустил уникальную акцию

Приобретая вещи через специально созданный аккаунт - каждый становится участником благотворительного проекта.

«Покупай и помогай»: Фонд Оксаны Федоровой запустил уникальную акцию
Оксана Федорова. Фото: instagram.com/shop_charity_/

Благотворительный фонд «Мисс Вселенной» Оксаны Федоровой создал специальный аккаунт в Instagram  под названием «Покупай и помогай», где каждый желающий может приобрести трендовые вещи с большой скидкой. Вырученные деньги пойдут не создателям товаров, а на помощь детям, страдающим ДЦП.

В виртуальном благотворительном магазине можно купить модные вещи от бренда Oksana Fedorova, футболки от Ольги Бузовой, фирменные сувениры фонда, футболки и свитшоты от бренда MODO_MEA, а также игрушки, новую книгу Оксаны Федоровой «Создай свой личный бренд» с автографом звезды.

Ольга Бузова
В аккаунте можно приобрести футболки от Ольги Бузовой. Фото: личный архив

А так же здесь большой выбор других милых вещей. Примечательно, что это формат распродажи, и все продается со скидкой 90 процентов.

На распродаже можно купить вещи бренда Oksana Fedorova.
На распродаже можно купить вещи бренда Oksana Fedorova. Фото: личный архив

Так что, если вы еще не купили подарки своим близким, можно запросто воспользоваться случаем, да еще и потратить деньги с пользой – абсолютно все средства от распродажи тут же поступают на счет Фонда, на программу адресной помощи детям с ДЦП «Я хочу помочь».

Ольга и Анна Бузовы
Можно стать обладательницей платья от Ольги Бузовой. Фото: instagram.com/shop_charity_/

«Инстаграм-аукцион в формате «Покупай и помогай», на мой взгляд, оптимально соответствует вызовам сегодняшнего дня: вы приобретаете нужные вещи по приятной стоимости, и уже тем самым участвуете в благотворительности», — уверена Оксана Федорова.

Смотрите также

Тэги

google новостиаукционБлаготворительная акцияОксана ФедороваОльга Бузова