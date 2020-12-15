«Покупай и помогай»: Фонд Оксаны Федоровой запустил уникальную акцию

Благотворительный фонд «Мисс Вселенной» Оксаны Федоровой создал специальный аккаунт в Instagram под названием «Покупай и помогай», где каждый желающий может приобрести трендовые вещи с большой скидкой. Вырученные деньги пойдут не создателям товаров, а на помощь детям, страдающим ДЦП.
В виртуальном благотворительном магазине можно купить модные вещи от бренда Oksana Fedorova, футболки от Ольги Бузовой, фирменные сувениры фонда, футболки и свитшоты от бренда MODO_MEA, а также игрушки, новую книгу Оксаны Федоровой «Создай свой личный бренд» с автографом звезды.
А так же здесь большой выбор других милых вещей. Примечательно, что это формат распродажи, и все продается со скидкой 90 процентов.
Так что, если вы еще не купили подарки своим близким, можно запросто воспользоваться случаем, да еще и потратить деньги с пользой – абсолютно все средства от распродажи тут же поступают на счет Фонда, на программу адресной помощи детям с ДЦП «Я хочу помочь».
«Инстаграм-аукцион в формате «Покупай и помогай», на мой взгляд, оптимально соответствует вызовам сегодняшнего дня: вы приобретаете нужные вещи по приятной стоимости, и уже тем самым участвуете в благотворительности», — уверена Оксана Федорова.
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