«Покупай и помогай»: Фонд Оксаны Федоровой запустил уникальную акцию

Благотворительный фонд «Мисс Вселенной» Оксаны Федоровой создал специальный аккаунт в Instagram под названием «Покупай и помогай», где каждый желающий может приобрести трендовые вещи с большой скидкой. Вырученные деньги пойдут не создателям товаров, а на помощь детям, страдающим ДЦП.

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В виртуальном благотворительном магазине можно купить модные вещи от бренда Oksana Fedorova, футболки от Ольги Бузовой, фирменные сувениры фонда, футболки и свитшоты от бренда MODO_MEA, а также игрушки, новую книгу Оксаны Федоровой «Создай свой личный бренд» с автографом звезды.

А так же здесь большой выбор других милых вещей. Примечательно, что это формат распродажи, и все продается со скидкой 90 процентов.

Так что, если вы еще не купили подарки своим близким, можно запросто воспользоваться случаем, да еще и потратить деньги с пользой – абсолютно все средства от распродажи тут же поступают на счет Фонда, на программу адресной помощи детям с ДЦП «Я хочу помочь».