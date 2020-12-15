«Сами вы старые!»: Ольга Картункова показала, как она выглядит на самом деле

Звезда шоу «Однажды в России» призналась, что никогда не станет блондинкой.

Актриса популярного шоу Ольга Картункова накануне поделилась в Instagram снимком, который произвел неизгладимое впечатление на ее подписчиков. В кадре звезда предстала в образе блондинки с прямыми волосами.

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Новый имидж Ольги Картунковой понравился не всем. Даже не потрудившись прочитать текст под фото, хейтеры набросились на красотку, заявив, что блонд ей не идет. Ольгу назвали старой и написали еще кучу нелицеприятных эпитетов.

Картункова не выдержала и записала видеообращение, в котором успокоила разбушевавшуюся в связи со сменой ее имиджа общественность. В кадре звезда предстала в привычном для всех образе – шатенки.

«Да, никакая я не блондинка, — заявила в ролике Ольга Картункова. — Все хорошо. Все на месте. Я же написала: «Новый образ шоу «Однажды в России». Ой, Господи! Ну, ничего им не выложи, ничего не скажи. Бу-бу-бу… Сами вы старые!»

Преданные фанаты Ольги только посмеялись, признавшись звезде в любви и заявив, что она даже ругается очень по-доброму.

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