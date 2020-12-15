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«Приходится планировать за месяц»: Регина Тодоренко нашла время для прогулки с сыном

Звезда пожаловалась на катастрофическую занятость.

«Приходится планировать за месяц»: Регина Тодоренко нашла время для прогулки с сыном
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko/

Регина Тодоренко относится к числу звездных мамочек, которым удивительным образом удается сочетать успешную карьеру и заботу о семье.

Правда, в отличие от некоторых своих коллег, Регина совершенно не скрывает, что дается ей это нелегко. Телеведущая поделилась в Instagram снимком, который сделала во время прогулки с друзьями и сыном Майклом.

Под транслирующим радость и позитив кадром Регина Тодоренко призналась, что в последнее время ей становится все труднее находить возможность для общения с семьей и близкими.

Регина Тодоренко на прогулке с сыном, подругой и ее детьми
Регина Тодоренко на прогулке с сыном, подругой и ее детьми. Фото: instagram.com/reginatodorenko/

Чтобы желанная встреча состоялась, звезде приходится проявлять настойчивость и жесткость. Никакой спонтанности, только – следование четкому графику.

«Встречи с друзьями мне приходится планировать за месяц или полтора и обязательно обозначать это событие красным в общем календаре всей моей команды, так как в противном случае на это время встанет работа», — поделилась Регина Тодоренко с подписчиками.

Телеведущая призналась, что получает невероятное удовольствие от общения с семьей и друзьями и очень ценит эти моменты.

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