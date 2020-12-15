«Ко мне прилетят весной»: жена Степы Меньщикова впервые показала маленькую внучку

Ангелина Монах стала бабушкой в апреле этого года.

Жена бывшего участника проекта «Дом-2» Степана Меньщикова Ангелина Монах в конце августа в третий раз стала мамой, подарив мужу дочку.

А почти за пять месяцев до рождения Степании Ангелина Монах радовалась своему новому статусу – она стала бабушкой. Старшая дочка Гели Ольга родила дочку Розу.

Наследница экс-участницы живет в Таиланде. Так что, из-за карантина Ангелина не смогла присутствовать на родах у дочери и еще ни разу не держала на руках свою внучку Розочку.

Долгожданная встреча должна произойти грядущей весной. Об этом жена Степана Меньщикова рассказала в Instagram, впервые показав подписчикам восьмимесячную внучку Розу.

«Это мои любимые внучка Роза и Оля – дочка. Живут они в Тайланде, ко мне прилетят весной», — поделилась Ангелина Монах.

Интересно, что во время родов в Таиланде Ольгу поддерживала младшая сестра Карина. Сейчас девушка живет с семьей мамы и отчима. Карина прилетела в Москву незадолго до появления на свет младшей сестренки и сейчас учится здесь в школе и помогает Ангелине и Степану нянчиться со Степанией.

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