Копия бабушки: Юлия Меньшова сделала редкое селфи с 17-летней дочкой от Игоря Гордина

Юлия Меньшова известна не только своими ролями в театре и кино. Она уже много лет ведет передачи на телевидении. Поклонники восхищаются красотой артистки. К слову, мамой женщины является Вера Алентова, а отцом — Владимир Меньшов. Порой она с радостью рассказывает истории из детства или о характере родителей. Сама Юлия счастлива в браке с актером Игорем Гординым. У них есть 23-летний сын Андрей, а также 17 -летняя дочка Таисия.

Обычно Юлия редко публикует семейные фото. Она предпочитает придерживаться правила, что счастье любит тишину, но порой делает исключения. Так, 15 декабря артистка опубликовала фото с подросшей наследницей. На днях она призналась, что британский кот только ее подпускает к себе. Девочка позировала в шелковой блузке винного цвета. Она сделала едва заметный макияж, выделив глаза. Меньшова улыбалась рядом с ней.

«Ворвалась в сэлфи», — написала телеведущая. «Люблю, не могу», — добавила она.

Поклонники восхитились снимком. Многие стали спорить, на кого больше похожа Таисия. Одни стали утверждать, что на папу, а другие — на бабушку. «Мама — хитрая лисичка», «Дочка совсем стала взрослой и на папу похожа», «Взгляд у вас передается по материнской линии», «Ну Алентова в молодости», «Копия бабушки», «Когда дочка похожа на папу, будет счастливая!», «Красивые какие», — прокомментировали пост подписчики.

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