«До сих пор не осознаю»: Ира Пингвинова стала «Человеком года» на «Доме-2»

Звезда реалити-шоу Ирина Пингвинова принимает поздравления. Брюнетка стала «Человеком года» на «Доме-2» по результатам зрительского голосования. Помимо высокого звания, участница получит приз – один миллион рублей.

Ира Пингвинова поблагодарила всех, кто за нее проголосовал, и призналась, что до сих пор не верит своему счастью.

«Честно, я до сих пор это не осознаю! Невероятно! Вы так за меня переживали, болели, голосовали, спасибо вам, мой любимый зритель», — написала Ирина Пингвинова в Instagram.

Участница добавила, что самый главный приз всей ее жизни сейчас рядышком с ней. Это новорожденная дочка Ирины и ее экс-возлюбленного Димы Чайкова.

Малышка появилась на свет рано утром 29 ноября, в День матери. Незадолго до рождения дочери Ира Пингвинова рассталась с ее отцом, Димой Чайковым.

Сейчас бывшие влюбленные общаются только по вопросам, связанным с наследницей. Ира не имеет ничего против того, чтобы Дима принимал активное участие в воспитании их дочери и виделся с ней как можно чаще.

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