«Умотала я своего Петра»: Татьяна Навка показала мужа Анастасии Заворотнюк на ледовой арене

Татьяна Навка в этом году смогла отдохнуть: обычно она даже летом гастролирует со своими ледовыми представлениями, но из-за пандемии на этот раз фигуристка провела полноценный отпуск с семьей. А вот осенью она вернулась к работе. Сначала девушка в качестве члена жюри стала сниматься в «Ледниковом периоде», а потом открыла ГУМ-каток в центре столицы. Ко всему прочему, спортсменка тренирует детей в своей академии фигурного катания.

Несмотря на то, что на любых массовых мероприятиях заполняемость зала должна быть только 25%, Навка запустит свои ледовые шоу в конце декабря. На днях она увиделась с Петром Чернышевым, который согласился снова выйти на лед и стать частью сказки. Он давно не появлялся на публике.

На этот раз Татьяна запечатлела фигуриста на ледовой арене. Он был облачен в спортивные брюки и свитер. Мужчина заметно похудел. Навка тоже предстала в спортивном костюме, а также без макияжа. Она пообщалась с Петром.

«Тренируемся. Умотала я своего Петра Чернышева! Петь, расскажи, как оно?» — спросила девушка. «Все хорошо, нормально! Практически ничего не болит вот в этой части, здесь вот, а все остальное — ощутимо», — признался муж актрисы.

«Ну ничего! У нас еще почти две недели», — подбодрила его Навка. «Вагон времени, можно даже новое шоу поставить», — согласился он.

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