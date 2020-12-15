Гроб с телом Гафта вынесли из «Современника» под аплодисменты и нескончаемые крики поклонников

Гроб с телом актера Валентина Гафта вынесли из театра «Современник» под громкие аплодисменты и нескончаемые крики поклонников «Браво!» Спецкор Teleprogramma.pro Ольга Храбрых передает с места события.

Отметим, что у театра собралось очень много людей, почитателей его творчества, которые захотели лично проводить актера в последний путь. Сотрудникам полиции даже пришлось перенаправить часть людского потока на другую сторону от театра, к бульвару, чтобы не создавать толкучку и давку. При этом никто очень долгое время не расходился.

Добавим, что похоронили актера на Троекуровском кладбище столицы рядом с могилами актеров Алексея Булдакова и Сергея Юрского.

Напомним, что Валентин Гафт умер в возрасте 85 лет в своем загородном подмосковном доме в поселке Жаворонки. В последние годы жизни он почти не появлялся на публике. Несколько лет назад актер перенес тяжелый инсульт.

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