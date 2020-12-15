«Я старалась что-то не замечать во благо деткам»: жена Кобзона рассказала об изменах мужа

По словам вдовы именитого артиста, она чувствовала, что в его жизни есть другие женщины.

Вдова артиста Иосифа Кобзона Нелли в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что муж ей изменял.

«Каждая жена может понять есть у ее мужа увлечение или нет. Вот и я поняла. Он как любой мужчина все отрицал. Но я знала, что это не так. Добрых людей много. Мне все старились рассказать, что-то приплести, придумать. Я все знала, чувствовала. Я же не просто так ушла от него на полгода. Я всегда его любила и доверяла. Была очень сильная обида на него».

Нелли Кобзон

Как отметила Нелли Кобзон, ее муж в какой-то момент понял, что семья может распасться. «Он настолько испугался и любил детей, что не мыслил, что я уйду. Я показала ему, что я тоже человек со своей гордостью и обидой. Он всегда очень осторожно и деликатно со мной относился. Я старалась что-то не замечать во благо своим деткам», — сказала Нелли Кобзон.

Нелли и Иосиф Кобзон сыграли свадьбу в 1971 году. Они были вместе до самой смерти звезды в 2018 году. В браке у них родилось двое детей.

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