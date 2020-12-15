«Сколько жизней ушло»: Розенбаум на похоронах Гафта назвал 2020 год ужасным

Музыкант Александр Розенбаум со сцены театра «Современник» почтил память актера Валентина Гафта. Он возложил цветы к гробу своего друга и товарища. Спецкор Teleprogramma.pro Ольга Храбрых передает с места события.

«Этот ужасный год подытожил Валентин Иосифович, сколько жизней ушло. Невосполнимая потеря… Да, каждый индивидуален, но Гафт индивидуальность индивидуальностей. С ним было сложно, он никогда не юлил ни с близкими, ни с коллегами. Сам же был настолько тонкокожий, очень ранимый».

Александр Розенбаум

Почтил память актера и режиссер, художественный руководитель театра имени Олега Табакова Владимир Машков. «Он был всегда полон юмора. Кому-то раздавал похвалы, а кого-то ругал. Иногда он мне говорил, что мог бы лучше сыграть», — отметил актер.

Напомним, что Валентин Гафт умер в возрасте 85 лет в своем загородном подмосковном доме в поселке Жаворонки. В последние годы жизни он почти не появлялся на публике. Несколько лет назад актер перенес тяжелый инсульт.

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