Гарик Мартиросян закрутил роман с Яной Кошкиной?
Видео
Звезды, которые носят натуральный мех
Видео

Полная модель и строптивая жена дагестанца: чем удивит «Модный приговор» своих зрителей

17 декабря выпуска шоу не будет из-за Прямой линии президента.

Полная модель и строптивая жена дагестанца: чем удивит «Модный приговор» своих зрителей
Героиня выпуска – Татьяна. Фото: Первый канал

Первый канал рассказал специально для Teleprogramma.pro, что покажут в новых выпусках «Модного приговора».

16 декабря в студии предстанет модель plus-size и натурщица Юлианна, девушка привлекательная, но только не для самой себя. Виной тому — серьезный диагноз, который поставили ей врачи. После того, как красавица узнала, что серьезно больна, она потеряла смысл своего существования и перестала радоваться простым вещам вроде новой одежды. Однако ее подруга уверена, что стильные наряды помогут вернуть ей силы и энергию.

Героиня выпуска – Юлиана.
Героиня выпуска – Юлиана. Фото: Первый канал

18 декабря житель Дагестана приведет в «Останкино» свою строптивую жену Татьяну, которая не хочет одеваться в восточных традициях. Супруг девушки Арсен убежден, что его любимая выглядит слишком дерзко и однажды даже выбросил ее гардероб. Но его благоверную это не смутило, она накупила спортивных костюмов и продолжила раздражать возлюбленного.

Внимание! 17 декабря «Модный приговор» не выйдет в эфир, поскольку на этот день запланирована Прямая линия президента России Владимира Путина.

Смотрите также

Тэги

Модный приговорПрограмма "Модный приговор"шоу "Модный приговор"