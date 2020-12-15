«Он был ранимым как ребенок»: Герасимов вспомнил, как Гафт и Евтушенко на спор читали стихи

Актер театра и кино Евгений Герасимов выразил слова соболезнования вдове Валентина Гафта актрисе Ольге Остроумовой со сцены театра «Современник» во время церемонии прощания со звездой. Спецкор Teleprogramma.pro Ольга Храбрых передает с места события.

«Когда Оленька и он соединились в любви, я был так рад. Потрясающий человек необыкновенного внутреннего содержания. Но когда я начинал общаться с ним, то он был ранимым как ребенок… Мы как-то собрались в кафе, и Гафт с Евтушенко заспорили, кто больше прочтет стихов. Победил Гафт».

Евгений Герасимов

Отметим, что в театре «Современник» началась официальная церемония прощания с актером. В частности, со сцены зачитали слова соболезнования от президента России Владимира Путина и премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Напомним, что Валентин Гафт умер в возрасте 85 лет в своем загородном подмосковном доме в поселке Жаворонки. В последние годы жизни он почти не появлялся на публике. Несколько лет назад актер перенес тяжелый инсульт.

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