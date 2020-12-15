Звезда сериала «Улица» Екатерина Седик вышла замуж в лаконичном белом платье со шлейфом

Недавно зрители насладились сериалом «Улица», который шел на канале ТНТ. Эта картина познакомила публику со многими молодыми актерами. Там снимался и Егор Клинаев, который трагически погиб в 2017 году, пытаясь помочь пострадавшим в ДТП. Многим полюбились исполнители ролей Андрея Никольского, которого сыграл Павел Савинков, и Ларисы Измайловой — Екатерины Седик. Однако в обычной жизни они не пара.

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Екатерина родом из Краснодара. Она окончила ГИТИС и играла в театре на Малой Бронной. О личной жизни девушка ничего не рассказывала. Однако 15 декабря она поделилась кадрами со свадьбы. Несмотря на пандемию коронавируса, артистка вышла замуж за своего избранника. Они расписались в одном из ЗАГСов и устроили фотосессию в заснеженном парке. Седик выбрала лаконичное белое платье со шлейфом. Короткая фата и украшения дополнили ее образ. А жених был в классическом черном костюме.

«Этой осенью самоизолировалась в семью», — написала она.

Актрису сразу поздравили поклонники и коллеги. Многие отметили, что она выглядела очень красиво в свадебном наряде. «Ну, какая же ты красивая! Я бесконечно рада за вас», «Я не могу, какая ты красивая! Какое платье потрясное. Восторг!», «Очень красивая невеста!! Поздравляю», «Вы такие красивые, поздравляю, Екатерина», «Неожиданно», — прокомментировали пост подписчики.

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