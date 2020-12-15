«Он – великий артист»: Елена Яковлева произнесла трогательные слова на похоронах Валентина Гафта

Как отметила актриса, она сама себе завидует, потому что имела возможность общаться со звездой.

Актриса Елена Яковлева пришла попрощаться с коллегой Валентином Гафтом в театр «Современник». Спецкор Teleprogramma.pro Ольга Храбрых передает с места события.

«Я себе завидую, потому что у меня была возможность общаться с Гафтом. Он — великий артист». Елена Яковлева

Чуть позже в театре началась официальная церемония прощания с актером. В частности, со сцены зачитали слова соболезнования от президента России Владимира Путина и премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Напомним, что Валентин Гафт умер в возрасте 85 лет в своем загородном подмосковном доме в поселке Жаворонки. В последние годы жизни он почти не появлялся на публике. Несколько лет назад актер перенес тяжелый инсульт.

Добавим, что вдова актера Ольга Остроумова смогла выдержать у гроба мужа только сорок минут. Позже она в сопровождении музыканта Александра Розенбаума ушла со сцены. Правда, потом вернулась, подошла к гробу и аккуратно погладила лицо мужа.

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