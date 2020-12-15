Совсем недетский лепет: 5-летняя дочь Николаева озвучила, что попросит у Деда Мороза

5-летняя Вероника, дочь 60-летнего Игоря Николаева и 37-летней Юлии Проскуряковой, точно решила идти по стопам своих родителей и серьезно заняться написанием песен. Девочка уже сейчас сочиняет стихи и пишет музыку, вызывая нескрываемую гордость у своих родителей. А ее планы на ближайшее будущее четко связаны с построением карьеры в шоу-бизнесе.

Народный артист накануне поделился в личном блоге забавными домашними съемками, на которых его маленькая наследница очень мило, но при этом с невероятно серьезным видом лопочет о том, что она попросит у Деда Мороза на Новый год. Как выяснилось, Ника мечтает о том, чтобы ее песни звучали на радио и даже напела одну из своих мелодий.

«Ну что ж, вот она — новогодняя просьба-письмо Деду Морозу! Осталось только написать на бумажке и сбудется! Кому-то подарки, а Вероничке — чтобы ее музыку на радио крутили!» — написал растроганный отец в Instagram.

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