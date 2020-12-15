Поправила розы и ушла: вдова Валентина Гафта выдержала только сорок минут около гроба мужа

В сопровождении музыканта Александра Розенбаума Ольга Остроумова на какое-то время покидала сцену.

Вдова актера Валентина Гафта актриса Ольга Остроумова смогла выдержать только сорок минут около гроба мужа на сцене театра «Современник». Женщина несколько раз подходила к гробу, чтобы поправить розы, а через сорок минут после начала траурной церемонии в сопровождении барда и музыканта Александра Розенбаума покинула сцену.

Правда, примерно через полчаса она снова вернулась. Спецкор Teleprogramma.pro Ольга Храбрых передает с места события.

Отметим, что в фойе «Современника» на протяжении всей траурной церемонии звучат стихи в исполнении Валентина Гафта.

Ранее со сцены театра выступил актер Сергей Гармаш, который со скандалом покинул «Современник». «Он был парадоксален. Безумно жаль, что такая могучая кучка великих артистов лучшего психологического театра уходит», — сказал, в частности, он.

Напомним, что Валентин Гафт умер в возрасте 85 лет в своем загородном подмосковном доме в поселке Жаворонки. В последние годы жизни он почти не появлялся на публике. Несколько лет назад актер перенес инсульт.

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