«Он был парадоксален»: Гармаш после ухода из «Современника» появился в театре и высказался о Гафте

Актер возложил цветы к гробу своего близкого друга и коллеги.

Актер Сергей Гармаш впервые после своего ухода из театра «Современник» появился на сцене любимого детища на траурной церемонии прощания с актером Валентином Гафтом. Спецкор Teleprogramma.pro Ольга Храбрых передает с места события.

«Он был парадоксален. Безумно жаль, что такая могучая кучка великих артистов лучшего психологического театра уходит».

Сергей Гармаш

После своих трогательных и траурных слов Сергей Гармаш возложил цветы к гробу коллеги. При этом он остался сидеть на сцене, где расположились родственники и друзья покойного Валентина Гафта.

Напомним, что Сергей Гармаш со скандалом покинул театр «Современник» несколько месяцев назад. Его категорически не устроила новая политика художественного руководителя театра Виктора Рыжкова. Его поступки на высоком посту он ранее называл «чудовищными и безнравственными».

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Напомним, что Валентин Гафт умер в возрасте 85 лет в своем загородном подмосковном доме в поселке Жаворонки. В последние годы жизни он почти не появлялся на публике. Несколько лет назад актер перенес тяжелый инсульт.

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