Гроб с телом Валентина Гафта установили на сцене театра «Современник» в окружении венков

Чуть позже актера похоронят на Троекуровском кладбище рядом с коллегами Сергеем Юрским и Алексеем Булдаковым.

Гроб с телом актера Валентина Гафта установили на сцене театра «Современник» в окружении венков, передает с места событий спецкор Teleprogramma.pro Ольга Храбрых.

Отметим, что на сцене установили несколько рядов стульев, на которых смогут расположиться самые близкие люди для актера. Его друзья и родственники.

Заметим, что Валентина Гафта без ума любили многие россияне, поэтому проводить звезду в последний путь пришли огромное количество москвичей и гостей столицы.

Напомним, что Валентин Гафт умер в возрасте 85 лет в своем загородном подмосковном доме в поселке Жаворонки. В последние годы жизни он почти не появлялся на публике. Несколько лет назад актер перенес тяжелый инсульт. К сожалению, полностью восстановиться от него он уже не сумел. Ухаживала за звездой его любимая жена актриса Ольга Остроумова. Именно она взяла на себя всю заботу о звезде советского кино. Известно, что актер будет похоронен на Троекуровском кладбище столицы рядом с могилами актеров Алексея Булдакова и Сергея Юрского.

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