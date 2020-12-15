«У Андрея есть шанс»: предполагаемая возлюбленная Аршавина высказалась об их отношениях

Татьяна Козырнова призналась, что готова рассмотреть и других кандидатов на ее сердце.

Андрей Аршавин в свое время был в сборной России по футболу и не раз забивал победные голы. Тогда его поддержкой и опорой была Юлия Барановская. Однако спортсмен так и не взял ее в жены, хоть они и прожили вместе около десяти лет. Девушка даже родила ему троих наследников: Артема, Яну и Арсения. После расставания с гражданской женой в личной жизни спортсмена то и дело появляются новые пассии.

Так, на днях в СМИ просочилась информация, что Андрей закрутил роман с шатенкой. Его заметили с ней на празднике у друзей. Видео с футболистом опубликовала в соцсети Милана Тюльпанова — бывшая жена футболиста Александра Кержакова. Таинственной незнакомкой оказалась Татьяна Козырнова. У 33-летней девушки есть бизнес — оффлайн-магазин в Барнауле, но уже два года она живет в культурной столице.

Сам Аршавин давно не рассказывает о личной жизни. А вот Татьяна объяснила, как произошло их знакомство подписчикам.

«С Андреем мы вместе сидели за праздничным столом на дне рождения нашей общей подруги. Я опоздала и была голодна, а Андрей делал бутерброды с икрой, вот я быстро и определилась с местом», — написала она.

При этом девушка не стала скрывать, что пока свободна, поэтому ее сердце может завоевать как Аршавин, так и другой мужчина.

«Конечно, даже у Андрея есть шанс», — заверила Татьяна.

Она отметила, что советчики уже оповестили ее, что рожать ребенка от такого мужчины не стоит, поэтому Андрею придется выложиться на 100%, если он хочет ее завоевать. Напомним, что футболист уже был женат на Алисе Казьминой. Он воспитывал детей девушки от прошлых отношений, а также общую с ней дочку Есению. Однако в 2017 году они развелись на фоне слухов об изменах спортсмена. Тогда Андрей переехал в Москву и вскоре стал тренером.

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