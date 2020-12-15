«Стильно, модно, молодежно»: Валерия выгуляла лимонный жакет в стиле Сhanel и джинсы клеш

Сын 52-летней певицы Валерии Арсений вот-вот станет отцом. Но глядя на эстрадную диву и ее чувство стиля, мало кто сможет назвать ее бабушкой. Звезда всегда продумывает свои образы до самых мелочей — как вечерние и для красной дорожки, так и повседневный. Как в этот раз.

Валерия появилась за кулисами ВТБ-Арены в лимонном жакете в стиле Сhanel, джинсах клеш и золотистых лоферах, усыпанных пайетками. Дизайнер одежды Сергей Никулин назвал цветовое сочетание комплекта отличным.

«Повседневный аутфит, комфортный и стильный. Все отлично по цвету — лимонный твидовый жакет в стиле Сhanel, голубой деним и золото на обуви между собой отлично сочетаются. Единственное — это то, что лимонный нашей героине не особо идет, и ей больше к лицу глубокие оттенки. Но в целом комплект неплохой. Стильно, модно, молодежно!» — подметил эксперт портала Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro:

Сергей Никулин — дизайнер одежды. Окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для светских и культурных мероприятий, а также фотосессий.

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