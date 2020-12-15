В московском театре «Современник» началось прощание с Валентином Гафтом

В московском театре «Современник» началось прощание с актером театра и кино, театральным режиссером, поэтом, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом. Спецкор портала Teleprogramma.pro Ольга Храбрых передает с места события.

Проводить звезду отечественного кино в последний путь пришли поклонники, коллеги и близкие артиста.

Напомним, что Валентин Гафт умер в возрасте 85 лет в своем загородном подмосковном доме в поселке Жаворонки. В последние годы жизни он почти не появлялся на публике. Несколько лет назад актер перенес тяжелый инсульт. К сожалению, полностью восстановиться от него он уже не сумел. Ухаживала за звездой его любимая жена актриса Ольга Остроумова. Именно она взяла на себя всю заботу о звезде советского кино.

Известно, что актер будет похоронен на Троекуровском кладбище столицы рядом с могилами актеров Алексея Булдакова и Сергея Юрского.

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