«Ты, конечно, не Гурченко»: жена Кобзона вспомнила обидные слова мужа в свой адрес

Как отметила Нелли Кобзон, у актрисы был невыносимый характер, поэтому они и развелись с музыкантом.

Жена певца Иосифа Кобзона Нелли в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему у музыканта не сложились союзы с певицей Вероникой Кругловой и актрисой Людмилой Гурченко.

«С Кругловой он разошелся, потому что у них гастроли были по разным городам и весям. Они не встречались практически месяцами. Потом там произошла какая-то история. Кто-то кого-то приревновал. Брак продлился меньше двух лет. Она не успевала готовить. Она не была такой хозяйственной. Ну певица, актриса. Тут же надо было себя пожертвовать. Отдать жизнь, а она не хотела». Нелли Кобзон

Как отметила Нелли Кобзон, с Людмилой Гурченко ее муж не мог жить из-за характера актрисы. «Они просто не могли две звезды такие яркие быть вместе. Иосиф сохранил о Людмиле Марковне хорошие впечатления. Он всегда мне говорил: «Ты, конечно, не Гурченко». Мне не было обидно. Я старалась его завоевывать и свое место под солнцем», — заметила Нелли Кобзон.

Иосиф Кобзон прожил в браке с Вероникой Кругловой два года, а с Людмилой Гурченко три. С 1971 года и до своей смерти в 2018 году он был вместе с Нелли Кобзон.

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