«Намекают, что голая»: где точно не стоит появляться в нюдовых одеждах, рассказала Хромченко

Эти оттенки сейчас в тренде, однако в некоторых ситуациях они могут испортить все впечатление.

В этом сезоне очень популярны нюдовые оттенки, которые сразу же делают образ женщины более нежным и утонченным. Однако с ними нужно быть все-таки осторожным. Об опасности, которая таится в этих кремовых тонах поведала Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале.

«В телесной одежде, независимо от оттенка, конечно, нельзя идти на работу в офис. Даже если это строгий костюм или платье-футляр, где все закрыто, все равно нельзя. Телесные оттенки намекают на то, что вы голая. А на работе этого не надо. Дорогие женщины, прежде чем выйти из дома, думайте куда и по какому случаю вы надеваете ту или иную вещь, в каких обстоятельствах вы окажетесь, и кто будет на вас смотреть», — сказала ведущая проекта.

Александр Васильев также сообщил, что пудровые цвета впервые вошли в моду в эпоху рококо. По его мнению, человечество никогда с ними не расстанется, поскольку оно ассоциируется с женственностью.

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