«Таким беспределом мы достигли дна»: Петросян объяснил свои слова о Джигарханяне

Сатирик Евгений Петросян в Instagram объяснил, откуда появились его якобы нелестные слова об актере Армене Джигарханяне, который не так давно ушел из жизни.

По словам Петросяна, перед интервью с Вячеславом Манучаровым они договорились говорить только о творчестве. Позже юмористу написал человек, который был в больнице, где лежал на тот момент Джигарханян. Он и описал сатирику картину, о которой он позже рассказал телеведущему.

«Я совершенно не настроен был знать, в чью пользу был рассказан мной этот факт. Меня волновала только судьба артиста. Манучаров «вытаскивал» из меня совершенно другие темы, о которых мы с ним не договаривались. Я в силу своего темперамента не выдержал, заговорил и об этом в контексте того, что стало модным безобразием на ТВ потрошить личную жизнь уважаемого человека».

Евгений Петросян

После интервью сатирик просил Манучарова вырезать часть беседы о Джигарханяне, но тот этого не сделал. Причем телеведущий давал честное слово, что уберет из интервью все, что касалось Джигарханяна.

В конце своего поста Петросян попросил прощения.

«Видит бог, таким беспределом мы достигли дна», — заметил он.

Ранее широкий общественный резонанс вызвали слова Евгения Петросяна о том, что Армен Джигарханян не получал в больнице должного ухода. Актер якобы «гнил и был всеми брошен».

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