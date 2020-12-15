«Очень удачное!»: Хромченко показала платье, в котором талия выглядит тоньше

На «Модном приговоре» (Первый канал) представили нарядное платье для полных дам. Оно обладает любопытной переходящей расцветкой с максимально темной концентрацией в области живота. Подобный принт создает приятный для многих женщин эффект невидимого корсета, визуально суживая талию на несколько сантиметров.

больше по теме Дружинин вышел в свет с тремя детьми и очаровательной женой в платье-рубашке с подъюбником Хореограф живет с Вероникой Ицкович уже 26 лет.

«Платье очень удачное! Эффект затемнения в серединной зоне, в той, где как раз нужно скрыть лишнее, очень льстит фигуре нашей героини. У нее очень объемная грудь и довольно крупный объем живота, который надо бы все время прижимать. Но в корсете не походишь 24 часа в сутки», — прокомментировала ведущая программы Эвелина Хромченко.

Александр Васильев тоже обратил внимание, что платье очень стройнит участницу проекта и заметил, что наряд выполнен из купоновой ткани в технике деграде. Историк моды считает, что такой рисунок отлично смотрится на фотографиях и видео.

Смотрите также